Stasera in tv 22 agosto, in seconda serata su Rai 4 il film Need for speed. La trama

E' Need for speed il film in programma stasera in tv, 22 agosto, su Rai 4 a partire dalle ore 23. Genere azione, realizzato nel 2014 negli Stati Uniti grazie alla regia di Scott Waugh, vanta nel cast Aaron Paul, Dominic Cooper, Imogen Poots, Ramon Rodriguez, Rami Malek, Scott Mescudi, Dakota Johnson, Harrison Gilbertson. Tobey, incastrato per un crimine che non ha commesso, quando esce di galera decide di regolare i conti con il suo ex socio che l'ha fatto arrestare. Sceglie di partecipare a una gara in auto da New York a San Francisco, ma il desiderio di vendetta si trasforma in qualcosa di molto diverso.