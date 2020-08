Stasera in tv 22 agosto, Amore Criminale su Rai 3. L'omicidio di Maria Archetta Mennella. La storia

22 agosto 2020 a

E' dedicata alla storia di Maria Archetta Mennella la puntata di Amore Criminale, in programma stasera in tv su Rai 3 a partire dalle ore 23.50. Veronica Pivetti ripercorre la storia della donna uccisa a 38 anni, nel 2017. Maria detta Mariarca, fu ammazzata nel suo appartamento a Musile di Piave, vicino Venezia. Lì si era trasferita per rifarsi una vita. Ad ucciderla con cinque coltellate fu l'ex marito, Antonio Ascione, mentre lei era ancora a letto. L'uomo avvisò subito i carabinieri, poi si lavò le mani e si cambiò per accogliere i militari. Maria era nata a Torre del Greco, in provincia di Napoli, e negli ultimi tempi lavorava in un centro commerciale di Noventa di Piave. L'uomo, originario della stessa città, faceva il pizzaiolo a Jesolo e non riusciva ad accettare le nuove frequentazioni della ex. Il 12 dicembre del 2019 la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la condanna in primo grado: venti anni.