Stasera in tv 22 agosto, risate su Canale5 con "La sai l'ultima?"

22 agosto 2020 a

a

a

Show di comicità in prima serata su Canale 5. Dalle 21,20 torna in replica l'appuntamento con "La sai l'ultima?", il programma condotto da Ezio Greggio. Si tratta della storica trasmissione Mediaset a base di barzellette. In questa edizione in onda nell’estate 2020, in ogni puntata si sfideranno tre squadre composte da cinque concorrenti ciascuna e capitanate rispettivamente da Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla. Risate garantite per una trasmissione che in passato ha lanciato anche diversi cabarettisti e che da sempre è stata apprezzata dal pubblico. Due ore dunque di divertimento assicurato.