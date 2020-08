Stasera in tv 22 agosto, su Rai 2 in seconda serata c'è la serie Bull. La trama dell'episodio Rimedio

22 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv 22 agosto in seconda serata su Rai 2 è in programma dalle ore 22.45 la prima tv del telefilm Rimedio. E' il terzo episodio della quarta stagione della serie Bull. La trama. Eddie pensa di essere stato condannato ingiustamente di triplice omicidio da un team accusatorio di cui faceva parte anche Benny, quando lavorava presso l'ufficio della procura. Una convinzione che ovviamente crea più di un problema a Benny. La serie è liberamente ispirata alla vita del famoso presentatore della televisione americana e psicologo Phil McGraw e segue il lavoro dei dipendenti della Trial Analysis Corporation, società di consulenza che analizza i giurati dei processi.