Stasera in tv 22 agosto, su Rai3 il capolavoro di Sergio Leone "Giù la testa"

22 agosto 2020

Capolavoro di Sergio Leone su Rai3 in prima serata. A partire dalle 20,30 infatti sarà trasmesso "Giù la testa", diretto dal maestro italiano e interpretato tra gli altri da James Coburn, Rod Steiger e Romolo Valli. Il film datato 1971 racconta di un ribelle irlandese esperto di dinamite, che emigra in Messico dove si allea con un rozzo e generoso bandito per svuotare una banca. Si ritrovano insieme a combattere con i peones di Pancho Villa e di Emiliano Zapata. Si tratta di una delle pellicole più apprezzate di Sergio Leone, con l'immancabile musica di Sergio Morricone.