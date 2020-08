Stasera in tv 22 agosto, su Rai2 thriller in prima serata con "Ho quasi sposato un serial killer"

22 agosto 2020 a

a

a

Thriller in prima assoluta su Rai2. Dalle 21,20 di sabato 22 agosto infatti brividi garantiti con "Ho quasi sposato un serial killer", con Krista Allen, Zoè Lillian, Brooklyn Brailsford. La vita di Kam viene sconvolta quando scopre che Rafael, l’uomo che frequenta, in realtà è un pericoloso serial killer che la stampa definisce il “Cacciatore”. Dopo essere riuscita miracolosamente a sfuggire a un tentativo di omicidio, grazie alla sua testimonianza in tribunale, Rafael viene condannato all’ergastolo. Ma qualche tempo dopo Rafael evade di prigione. L’Fbi decide di far entrare Kam e sua figlia Violet nel programma protezione testimoni. Dovranno cambiate identità e trasferirsi nella cittadina di Willowfield in California. Qui Kam e Violet, sicure di essersi lasciate il passato alle spalle, cercano di ricostruirsi una vita facendo nuove conoscenze. In realtà è soltanto l'inizio di una serie di vicende che lasceranno gli spettatori con il fiato sospeso.