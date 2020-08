Red Hot Chili Peppers, morto Jack Sherman. Chitarrista del primo tour

22 agosto 2020 a

Lutto nel mondo della musica americana: è morto Jack Sherman. Il chitarrista aveva collaborato con la band Red Hot Chili Peppers dal 1983 al 1985. Sherman aveva 64 anni e al momento non sono state rese note le cause del suo decesso. La notizia è stata data sui social dal gruppo: "Noi della famiglia Rhcp - ha scritto Anthony Kiedis - vorremmo augurare a Jack Shermam una navigazione tranquilla nei mondi dell'aldilà. Jack ha suonato nel nostro album di debutto e nel nostro primo tour negli Stati Uniti. Era un uomo unico e lo ringraziamo per tutti i momenti belli, cattivi e intermedi". Ha suonato anche con Bob Dylan e tanti tanti altri.