Nina Zilli, sul Frecciarossa la prima marmellata esplode. La seconda è rovinata, la terza scaduta

Colazione da dimenticare per Nina Zilli in treno, sul Frecciarossa. E' la stessa artista con un tweet a spiegare cosa le è accaduto. "Colazione in Frecciarossa Executive - scrive la brava cantautrice e conduttrice radiofonica - Prima marmellata esplosa. Seconda rovinata e all'arancia. La terza, alla pesca, la metto nella briochina confezionata, ma la vedo un po' strana. Sospettosa, do un morso e in serie: la sputo e leggo sulla confezione che è scaduta il 31 settembre 2019".

Dopo pochi minuti risponde il profilo LeFrecce: "Ciao Nina, inviami un messaggio privato indicandomi il numero del treno su cui stai viaggiando, della tua carrozza e del posto per ricevere assistenza. Grazie".