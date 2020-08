Matrimonio dell'anno in Francia, Sophie Tapie si sposa a sorpresa a Saint Tropez

22 agosto 2020 a

In Francia lo considerano uno dei matrimoni dell'anno. Perché lei è Sophie Tapie, non una donna qualsiasi, ma la figlia di Bernard, imprenditore, politico, attore e a lungo uno degli uomini più in vista del Paese, anche se ora alle prese con mille problemi. Sophie si è innamorata perdutamente di Jean-Mathieu Marinetti e virus o non virus la coppia ha deciso di sancire la propria unione in maniera ufficiale giovedì 20 agosto, a Saint-Tropez. E così la famiglia Tapie è tornata sui giornali francesi per una lieta notizia e non per i guai di Bernard, alle prese con i problemi di salute e con la legge. Sophie Tapie ha indossato un abito bohemien molto chic con ricami inglesi trasparenti.

Il matrimonio è stato tenuto segreto fino all'ultimo, anche se appena la sposa ha varcato la soglia del municipio la notizia si è diffusa nel giro di pochi minuti e molti residenti si sono precipitati in comune per ammirare l'uscita della coppia. Poi la festa in una villa della zona