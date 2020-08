Stasera in tv 21 agosto, su Cielo per il ciclo Scandalo c'è "Venere nera"

21 agosto 2020 a

Pellicola ad alto tasso erotico su Cielo. In prima serata infatti, per il Ciclo Scandalo, dalle 21,15 sarà trasmesso il film "Venere nera", per la regia di Claude Mulot, con Helga Liné, Florence Guerin, Karin Schubert e Josephine Jacqueiline Jones. La storia è ambientata a Parigi, negli ultimi anni dell'800. Venus, una giovane e conturbante fanciulla di colore, diventa la modella preferita e l'amante di Armand, un pittore sempre al verde. La bellezza di Venus non lascia indifferenti nemmeno uomini ricchissimi, abituati a concedersi le fanciulle più eccitanti della città. Serata hot assicurata.