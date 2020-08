Stasera in tv 21 agosto, su Rai Movie c'è Bang Bang, remake indiano di "Innocenti bugie"

21 agosto 2020 a

Film d'azione su Rai Movie in prima serata. Venerdì 21 agosto infatti dalle 21,10 andrà in onda Bang Bang, pellicola d’amore e d’avventura diretta da Siddharth Anand con Katrina Kaif e Hrithik Roshan. Il film è arrivato a incassare 2,6 milioni di dollari al box office americano, che diventano 57 milioni in tutto il mondo con gli incassi più alti anche dal Regno Unito, Australia oltre che ovviamente dall’India. Si tratta del remake indiano di "Knight and Day – Innocenti Bugie" con Tom Cruise e Cameron Diaz. Protagonista della storia è l’audace Rajveer Nanda, che nel tentativo di rubare il prezioso diamante Koh-i-Noor, conosce e conquista la bella Harleen, che vorrebbe viaggiare per il mondo. Da qui due ore circa piene di colpi di scena.