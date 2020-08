Giallo di Caronia stasera in tv argomento de In Onda insieme a Coronavirus ed elezioni. Gli ospiti su La7

21 agosto 2020 a

Giallo di Caronia, Coronavirus, ma anche le elezioni regionali. Saranno questi i temi della puntata di stasera 21 agosto della trasmissione In Onda, approfondimento de La7 presentato da Luca Telese e David Parenzo. Come ogni sera numerosi gli ospiti in studio. E' annunciata la partecipazione di Susanna Ceccardi, candidata del centrodestra a governatrice della Regione Toscana; Luigi Manconi, politico e sociologo; Insaf Dimassi, mediatrice culturale ed educatrice; Pietro Senaldi, direttore di Libero; Flaminia Bolzan, criminologa; Paolo Crepet, psichiatra; e l'avvocato Pietro Venuti, legale di Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi e papà di Gioele, le vittime del giallo di Caronia.