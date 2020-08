Stasera in tv 21 agosto, su La7 alle 22,15 Redford e Brando nel classico "La caccia"

21 agosto 2020 a

Appuntamento con un grande classico del cinema di Hollywood in seconda serata su La7. Dalle 22,15 infatti Robert Redford e Marlon Brando sono i protagonisti de "La caccia", film del 1966. E' la storia di un evaso, Bubber Reeves, che arriva al paese e scopre che la moglie ha una relazione con Jake, figlio di chi ha in mano il paese. Vorrebbe fare una strage, ma lo sceriffo cerca di convincere l'evaso a costituirsi e quasi avrebbe raggiunto il suo scopo, se la folla inferocita non linciasse sia l'evaso sia l'amante di sua moglie. Capolavoro imperdibile con due grandi attori indimenticabili.