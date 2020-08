Stasera in tv 21 agosto, su Iris c'è il film francese "We were young - Destinazione paradiso"

21 agosto 2020 a

Cinema francese in prima serata su Iris, con "We were young - Destinazione paradiso", diretto da Philippe Guillard, con Kad Merad e Charles Berling. Appuntamento dalle 21,10, in una storia che racconta un gruppo di vecchi amici – Kiki, Bilou, Gerome, Tony e Pancho – che un giorno prenderanno una decisione che però nasconde un segreto. Sono passati trent’anni ormai, e i protagonisti hanno ormai abbandonato le aspirazioni adolescenziali, ma un giorno si ritroveranno ad affrontare una nuova avventura insieme. Kiki infatti vuole realizzare uno dei suoi sogni, fare il giro del mondo in barca insieme a loro. E’ così che il gruppo partirà, nonostante si interroghino sul motivo che ha spinto Kiki a prendere tale decisione. Infatti quello che doveva essere una nuova avventura, si rivela essere un viaggio nel passato e li porterà a riconsiderare le decisioni che hanno preso nella loro vita, che li hanno portati alla vita che conducono adesso…