Belen Rodriguez, la foto del lato B fa impazzire Instagram: 130mila like in un'ora

21 agosto 2020

Belen Rodriguez fa letteralmente impazzire il popolo di Instagram. E ancora una volta è una sensualissima foto in cui sfoggia il suo lato B a mobilitare l'attenzione del social e dei suoi follower, che ormai sono diventati quasi dieci milioni (9,7). Nella foto Belen è a letto e indossa soltanto un paio di mutandine bianche della Jadea. Abbronzata, senza reggiseno, occhi chiusi, una lunga coda che scivola sulla sua schiena: scatto da applausi. Nel giro di un'ora l'immagine della showgirl, influencer, presentatrice e modella colleziona la bellezza di 130mila like. L'immagine è accompagnata da un post brevissimo, in spagnolo: Niña duerme. La ragazza dorme.