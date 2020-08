Stasera in tv 21 agosto, su Rete4 Celentano protagonista ne "Il burbero"

21 agosto 2020 a

Su Rete4 in prima serata torna l'appuntamento con la commedia italiana. Alle 21,25 infatti da non perdere "Il burbero", con protagonista Adriano Celentano. Il film, diretto da Castellano e Pipolo e datato 1986, racconta la storia di Mary, cameriera che vive a New York. Chiamata d'urgenza dal marito, torna in Italia e al suo arrivo lo scopre implicato in affari loschissimi. Si affida a un burbero avvocato conosciuto in aereo. Lui, suo malgrado, l’aiuta e naturalmente finisce per innamorarsene, ricambiato. L’avvocato e il poco di buono giungono allo scontro finale anche per contendersi la donna.