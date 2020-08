Stasera in tv 21 agosto, su Rete 4 il film Ricchi ricchissimi praticamente in mutande. La trama

21 agosto 2020 a

Stasera in tv 21 agosto, in seconda serata, su Rete 4 è in programma il film dal titolo Ricchi ricchissimi praticamente in mutande. E' una commedia italiana del 1982, realizzata grazie alla regia di Sergio Martino e vede nel cast Pippo Franco, Lino Banfi, Renato Pozzetto, Edwige Fenech, Janet Agren, Daniele Formica. La trama. Nel corso di un processo, in tre raccontano i propri guai. Pippo Franco è un povero che vive una baracca su una spiaggia presa d'assalto dai nudisti, Banfi è truffato da una finta turista tedesca che lo lascia in mutande, mentre Pozzetto diventa il desiderio di un emirato arabo.