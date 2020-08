Stasera in tv 21 agosto, su Rai4 storia di un amore tormentato in "La Fidele"

21 agosto 2020 a

Film d'autore in prima serata su Rai4. Alle 21,20 infatti sarà trasmesso "La Fidele", una pellicola belga francese drammatica in corsa agli Oscar 2018 come miglior film straniero. Diretto da Michael R. Roskam, la storia inizia quando Gino, detto Gigi, incontra Bénédicte, detta Bibi. E' subito amore a prima vista, appassionato, incondizionato e travolgente. La ragazza lavora nell’azienda di famiglia e guida anche auto da corsa sempre della sua ricca famiglia. Gino è quel genere di ragazzo normale, fresco e attraente, ma nasconde un segreto. Quel tipo di segreto che può mettere in pericolo la propria vita e quella delle persone vicine. A complicare la situazione c’è un gangster di una banda di Bruxelles innamorato di Bénédicte. L’amore tra i due viene costantemente messo in crisi. Bibi si ritroverà al centro di una sorta di multinazionale del crimine e proteggere il proprio amore sarà quasi impossibile.