Stasera in tv 21 agosto, su Italia 1 in seconda serata il film Bugiardo bugiardo con Jim Carrey. La trama

Si intitola Bugiardo bugiardo il film in programma in seconda serata, stasera in tv, 21 agosto, su Italia 1. E' una commedia del 1997 realizzata negli Stati Uniti per la regia di Tom Shadyac. Il protagonista del film è Jim Carrey, ma nel cast figurano anche Justin Cooper, Jennifer Tilly, Maura Tierney. E' la storia di un bimbo che per padre ha un avvocato estremamente bugiardo. Nel giorno del suo quinto compleanno esprime il desiderio che per almeno 24 ore il papà dica soltanto la verità. Il desiderio viene esaudito ma le conseguenze sono drammatiche. Da incorniciare la prestazione dell'incontenibile Jim Carrey.