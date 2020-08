Stasera in tv 21 agosto, in seconda serata su Iris il film Baby Blues. La trama

21 agosto 2020 a

Stasera in tv 21 agosto in seconda serata, sul canale Iris, è in programma il film Baby Blues con inizio alle ore 23. Pellicola sentimentale del 2008, realizzata in Francia con la regia di Diane Bertrand. Nel cast troviamo Karin Viard, Stefano Accorsi, Valerie Benguigui, Jean-Marc Barr. Una coppia di trentenni che ha deciso di non avere figli, entra in crisi quando alla donna viene chiesto di trasferirsi a New York per lavoro. Nascono tensioni e confronti tra Alex e Fabrizio che hanno visioni differenti sulla vita e sul futuro. Riusciranno a trovare un punto di equilibrio oppure ognuno andrà per la sua strada?