Stasera in tv 21 agosto, su Rai5 c'è "Art night" con l'opera misteriosa di Rodin

"Rodin: divin inferno". Questo il titolo del documentario che apre la puntata del programma di Rai5 in prima serata "Art night", in onda dalle 21,15. Doveva essere il capolavoro della sua vita, una scultura colossale popolata da dannati, donne che aveva amato e una moltitudine di segreti. La puntata va alla scoperta di una creazione misteriosa, una scultura incompiuta di Auguste Rodin, sul quale lo scultore lavorò per più di trent'anni fino alla morte. L'artista non vide mai fondere la propria opera, oggi nota col nome di “La porta dell'Inferno”, ma dal modello in gesso sono stati fusi otto originali, custoditi in vari musei sparsi per il mondo. Questo lavoro ossessionò lo scultore per anni: un’opera monumentale che l'artista si ostinò a nascondere fino alla fine dei suoi giorni, e che oggi pone un enigma straordinario.