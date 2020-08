Stasera in tv 21 agosto, in seconda serata su Cielo il film sulla vita dell'attrice porno Linda Lovelace

21 agosto 2020 a

a

a

Linda Lovelace - La vera gola profonda. E' il titolo del film in programma stasera in tv, 21 agosto, su Cielo a partire dalle ore 23. Si tratta di una pellicola biografica piccante, realizzata negli Stati Uniti nel 2013, grazie alla regia di Robert Epstein e Jeffrey Friedman. Del cast fanno parte Amanda Seyfried, Peter Sarsgaard, Sharon Stone, Adam Brody, James Franco, Chloe Sevigny, Juno Temple. E' il racconto della vita dell'attrice Linda Lovelace che fu protagonista di Deep Throat, film del 1972, durante l'età d'oro del porno. Linda, nata nel 1949 a New York, è morta a Denver nel 2002 a causa di un incidente stradale.