Stasera in tv 21 agosto, su Rai 5 la seconda parte di Pink Floyd: Reflections and Echoes

21 agosto 2020

Stasera in tv 21 agosto, in seconda serata, Rai 5 propone la seconda parte di Pink Floyd: Reflections and Echoes. Inizio alle ore 23.05. Si tratta del film documentario dedicato a quello che può essere considerato uno dei principali gruppi della storia della musica, sicuramente quello che l'ha letteralmente rivoluzionata. La seconda parte del film racconta gli anni della maturità, gli incredibili successi del gruppo, ma anche le tensioni che poi hanno portato allo scioglimento della band. A raccontare i Pink Floyd sono il deejay Tommy Vance e l'attore Graham McTavish. Naturalmente non mancano i preziosi contributi dei componenti del gruppo.