Raffaella Fico, lo scatto in bikini toglie il fiato: forme esplosive in primo piano

Foto in primo piano in bikini, con forme esplosive che mandano in delirio i fan. Così Raffaella Fico è tornata sui social con un'immagine davvero sexy: la showgirl, ex compagna di Mario Balotelli dal quale ha avuto una bambina, ha postato appunto uno scatto su Instagram in cui mette in mostra tutte le sue bellezze.

"Perché l’estate è passione, ricordi, brezza lieve, sole che schiocca sulla pelle e nel viso. È il sorriso delle stagioni e passa, passa velocemente senza nemmeno che tu te ne accorga…“, questa la frase con la quale ha accompagnato l'immagine. Parole che tuttavia sono passate in secondo piano rispetto alla foto.