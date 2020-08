Stasera in tv 21 agosto, su Rai 4 in seconda serata due episodi di Strike Back: Revolution. La trama

21 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv, 21 agosto, su Rai 4, in seconda serata doppio appuntamento con la serie Strike Back: Revolution. Siamo alla settima stagione e i due episodi in programma sono il terzo e il quarto. Nel primo, con inizio alle ore 23.30, la Sezione 20 è a Tel Aviv sulle tracce di un russo fuggito con un pericoloso pezzo di una tecnologia militare che vuole vendere. Il dispositivo finisce nelle mani sbagliate. Nel quarto episodio (inizio 00.30) la Sezione 20 corre addirittura il rischio di veder saltare la propria copertura. Una seria minaccia, inoltre, potrebbe persino compromettere l'importante alleanza con Zarkova.