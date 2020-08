Stasera in tv 21 agosto, su Italia1 la teen comedy "17 again" con Zac Efron

21 agosto 2020 a

a

a

Imperdibile teen comedy stasera venerdì 21 agosto su Italia1. A partire dalle 21,30 infatti andrà in onda "17 again", con Zac Efron e Mattew Perry, il Chandler di Friends. Si tratta di un racconto spazio-temporale dentro al quale un quarantenne ritorna adolescente. Protagonista della storia è Mike O'Donnell, che nel 1989 è un brillante studente, idolo delle compagne e pimpante giocatore di basket. Quando la sua Scarlett resta incinta, la sua vita cambia. Venti anni dopo è un 37enne insoddisfatto del lavoro, padre inetto, in attesa del divorzio dalla moglie delusa. Una mattina, al risveglio, si trova nel corpo di quel ragazzo dell'89. I colpi di scena si susseguono.