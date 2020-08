Stasera in tv 21 agosto, su Rai 2 in seconda serata il film Sarah Kohr omicidio nell'Altes Land. La trama

21 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv 21 agosto, in seconda serata su Rai 2 è in programma il film Sarah Kohr omicidio nell'Altes Land. Si tratta di un poliziesco realizzato nel 2018 in Germania. La regia è di Marcus Otto Rosenmuller, mentre gli attori protagonisti della pellicola sono Lisa-Maria Potthoff, Herbert Knaupp. La trama. Sarah riceve una segnalazione dalla centrale e interviene in un laboratorio di analisi biochimiche. Nella struttura trova una giovane donna in terra in fin di vita. Si tratta di un omicidio il cui sospettato numero uno è Thomas, ex proprietario proprio di quel laboratorio. Ma sarà davvero lui ad aver ucciso la donna?