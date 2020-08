Stasera in tv 21 agosto su Rai 1, in seconda serata Passaggio a Nord Ovest con Alberto Angela

21 agosto 2020 a

Alberto Angela stasera in tv, 21 agosto, su Rai 1 in seconda serata, torna con una interessante puntata di Passaggio a Nord Ovest a partire dalle ore 23.55. Angela racconta l'imponente impresa della realizzazione della quarta replica della “Cappella Sistina” del Paleolitico, la Cava di Lascaux. Scoperto in Dordogna, nel sud-ovest della Francia, durante la Seconda Guerra Mondiale, il sito fa parte di un gruppo di cave divenute famose per via di alcune decorazioni risalenti all'epoca Paleolitica. Dopo 20 anni dalla loro scoperta, le cave furono chiuse al pubblico al fine di preservare l'integrità dei dipinti. Nel dicembre del 2016, gli stessi dipinti sono stati nuovamente rivelati al pubblico, grazie alla realizzazione della più grande "copia vivente" in 3D che sia mai stata fatta di una cava di tali dimensioni.