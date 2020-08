Stasera in tv 21 agosto, torna su Canale5 l'avvincente soap turca "Come sorelle"

21 agosto 2020 a

Torna su Canale5 l'appuntamento in prima serata con "Come sorelle", l'avvincente soap proveniente dalla Turchia. Venerdì 21 agosto dalle 21,25 andrà in onda la settima puntata, penultima della serie. Protagonista è Cahide, che ha l'intenzione di uccidere Cemal. Proprio lui infatti ha fatto sapere alla polizia dove si trova la macchina di Tekin, a cui le tre sorelle hanno tolto la vita. Ipek, Deren e Azra sentono di non avere scampo ma non perdono la speranza. Cahide si è intanto procurata una pistola e la porta al matrimonio, ma Cemal la scopre intuendo il suo piano. Non tutto dunque va come previsto. Come sorelle è un’appassionante storia familiare di 8 puntate della durata di due ore l’una. Prossima settimana andrà in onda l'ultimo episodio.