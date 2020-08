Stasera in tv 21 agosto, in seconda serata su Rai Movie il film Due agenti molto speciali. La trama

21 agosto 2020 a

a

a

Due agenti molto speciali è il titolo del film in programma stasera in tv, 21 agosto, in seconda serata su Rai Movie. Inizio alle ore 23.50. E' una commedia del 2012, realizzata in Francia per la regia di David Charhon. Del cast fanno parte Omar Sy, Laurent Lafitte, Sabrina Ouazani, Lionel Abelanski, Youssef Hajdi, Jean-Noel Martin, Patrick Bonnel, Fabrice Colson, Cecile Rittweger, Maxime Motte. La trama. All'alba viene ritrovato il cadavere della moglie di un influente sindacalista francese. Due i detective che indagano sull'omicidio e che seguono piste differenti. Chi dei due riuscirà ad arrivare alla verità sulla morte della donna?