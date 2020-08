Stasera in tv 21 agosto, Carlo Conti su Rai1 con "I migliori dei migliori anni"

21 agosto 2020 a

Appuntamento con il varietà su Rai1 in prima serata venerdì 21 agosto. Tornano infatti “I migliori Anni”, in una versione estiva dal titolo “I Migliori dei Migliori Anni”, un mix di 8 puntate con il meglio di tutte le 8 edizioni, insieme a Carlo Conti. Spazio dunque ai momenti più suggestivi ed emozionanti, un vero e proprio tuffo nel passato con tanti grandi ospiti, italiani e internazionali, pronti a riportare sul palco gli anni più belli di sempre. Nonostante il programma sia trasmesso in replica, anche quest'estate ha ottenuto un ottimo riscontro in termini di pubblico. Carlo Conti è stato affiancato nella conduzione pure da Anna Tatangelo.