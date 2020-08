Fogli, Patty Pravo e l'addio ai Pooh: "Vi racconto come è andata veramente..."

21 agosto 2020 a

Riccardo Fogli torna sulla burrascosa storia d'amore con Patty Pravo, da molti considerata la causa principale del suo addio ai Pooh. Il cantante toscano è intervenuto sulla vicenda nel corso della puntata di "C'è tempo per...", la trasmissione di Rai1 condotta da Beppe Convertini e Anna Falchi. "Non sono scappato a causa di Nicoletta. Quando ho visto che i miei amici di canzoni pativano la sua presenza legata alla notorietà, ho deciso di andarmene”, ha sottolineato Fogli. Poi il cantante ha ribadito: "Ora sono innamorato della mia bellissima bambina di otto anni e di mia moglie Karin”. Alla faccia della bufera scoppiata nel corso dell'ultima edizione de L'Isola dei famosi, quando gli fu rivelata la presunta infedeltà della consorte (poi smentita ufficialmente). Nelle ultime ore il nome di Riccardo Fogli è considerato tra i papabili per l'ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip.