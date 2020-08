Wanda Nara, altro scatto supersexy: sotto la doccia mette in mostra il lato b

21 agosto 2020 a

a

a

Wanda Nara continua a mandare in delirio i suoi fan. La moglie dell’attaccante del Psg Mauro Icardi ha postato infatti su Instagram una foto in cui è immortalata mentre si rilassa sotto la doccia, mettendo ben in evidenza le sue forme prosperose e il lato b.

"Amante dei tramonti", la frase che accompagna l'immagine supersexy. Ovviamente i commenti dei followers si sono scatenati. Domenica 23 agosto il marito Icardi è impegnato con il suo Psg nella finale di Champions League contro il Bayern Monaco in cui gioca il suo ex compagno di squadra all'Inter Ivan Perisic, con il quale i rapporti si sono interrotti proprio a causa di una incauta esternazione di Wanda durante la trasmissione Tiki Taka.