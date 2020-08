Belen Rodriguez, relax in barca: baci e coccole per il suo unico amore

21 agosto 2020 a

Un po' di relax per Belen Rodriguez in questa sua estate turbolenta. Negli ultimi giorni la showgirl argentina ha trascorso del tempo in barca al largo delle isole Baleari insieme agli amici e all'unico amore della sua vita, il figlio Santiago, avuto dall'ex marito Stefano De Martino. Belen, in bikini da urlo, non ha risparmiato coccole e baci per il suo piccolo. Intanto si sono rivelati dei fuochi di paglia i flirt che sono stati attribuiti all'argentina nelle scorse settimane, quello con l'imprenditore Gianmaria Antinolfi e quello (più recente) con l'hair stilist Antonio Spinalbese, con il quale è stata immortalata a Milano mentre si scambiava baci infuocati.