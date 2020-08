Stasera in tv 20 agosto, su Canale5 dopo Zelig appuntamento con la serie "Rise"

20 agosto 2020 a





Serie tv in seconda serata su Canale5. Dopo lo show di Zelig, intorno a mezzanotte e un quarto, andrà infatti in onda il settimo episodio della serie "Rise". Questa puntata racconta la settimana delle prove tecniche e sia Tracey che Lou si aspettano moltissimi problemi. Tuttavia Lou, che contrariamente a Tracey vuole fare una bella figura dall'inizio alla fine dello spettacolo, rimane inorridito per il disastro a cui assiste. In particolare Robbie, dimostra di non saper recitare. Quando Lou lo sgrida, Robbie ha una brutta reazione e lascia addirittura il teatro. Appuntamento subito dopo Zelig.