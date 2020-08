Stasera in tv 20 agosto, alle 21,15 il thriller su Rai Movie con "Taj Mahal"

20 agosto 2020 a

a

a

Appuntamento con il thriller in prima serata su Rai Movie dalle 21,15. Sarà infatti trasmesso "Taj Mahal", datato 2015 e diretto da Nicola Saada. Nel cast anche l'italiana Alba Rohrwacher. Il film è ispirato a un fatto realmente accaduto, gli attacchi terroristici del 26 novembre 2008 a Mumbai. Louise ha 18 anni e nel novembre del 2008 si trasferisce con i genitori in India dove il padre dovrà lavorare a Mumbai come ingegnere per 2 anni. Come arrivano non hanno una casa pronta e vengono sistemati nella suite al quarto piano del Taj Mahal e vivono come dei veri e propri turisti girando tra i negozi. Una sera i genitori vanno a cena fuori mentre Louise resta in hotel a vedere un film, sono le nove quando si iniziano a sentire degli spari. Le strade sono vuote, Louise esce dalla stanza ma una cameriera le consiglia di chiudersi dentro e spegnere le luci. Il padre le conferma via telefono che è in corso un attacco terroristico e la invita a rimanere tappata nella stanza. Louise impaurita e con una batteria del cellulare in esaurimento è sempre più impaurita. Sente i terroristi avvicinarsi e tentare di sfondare la porta della stanza finché c’è un boato, parte dell’hotel è in fiamme e la stanza inizia a riempirsi di fumo. La vita della ragazza è cambiata per sempre.