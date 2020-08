Stasera in tv 20 agosto, su Italia 1 in seconda serata primo episodio della serie The sinner. Anticipazioni

20 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv 20 agosto in seconda serata su Italia 1 il primo episodio della serie The sinner. Fiction statunitense di genere giallo. La prima stagione è basata sul romanzo omonimo di Petra Hammesfahr. La trama. E' una canzone a scatenare la furia di Cora Tannetti, una mamma con un passato molto complesso. Colpisce senza pietà un ragazzo e lo uccide, ma neanche lei riesce a spiegarsi il perché e nemmeno conosce la vittima. Il caso viene assegnato a due investigatori. Uno di loro è convinto che ci sia poco da capire e da cercare, l'altro invece vuole scoprire quale sia il vero movente che ha spinto la donna a colpire la vittima.