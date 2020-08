Elisabetta Gregoraci manda in tilt il web, foto senza reggiseno e con camicia bagnata

20 agosto 2020 a

“Immaginati senza regole. Pensati senza giudizi. Scegliti senza vincoli e amati senza paure. Viviti senza limiti”. Questa la frase con la quale Elisabetta Gregoraci, che da poco ha compiuto 40 anni, ha accompagnato l'immagine postata giovedì 20 agosto su Instagram.

La showgirl ex moglie di Flavio Briatore è immortalata a bordo di una piscina con tanto di camicia bagnata che lascia intravedere il seno. Uno scatto decisamente sexy che ha mandato in delirio i suoi fan. L'immagine è stata scattata dal fotografo Tommaso Napolitano e ha raccolto una pioggia di like e apprezzamenti. In questa estate 2020 Elisabetta Gregoraci ha lavorato in Salento per la conduzione di Battiti live, il programma musicale che l'ha vista protagonista insieme ad Alan Palmieri.