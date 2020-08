Stasera in tv 20 agosto, su Italia 1 in seconda serata il film After the sunset. La trama

20 agosto 2020 a

Stasera in tv 20 agosto su Italia 1 in seconda serata a partire dalle ore 23.45 il film After the sunset. E' una pellicola di azione e avventura realizzata negli Stati Uniti nel 2004 per la regia di Brett Ratner. Del cast fanno parte gli attori Pierce Brosnan, Woody Harrelson, Salma Hayek, Naomi Harris, Don Cheadle, Obba Babatunde, Alan Dale, Chris Penn. I protagonisti sono un ladro di professionista e la sua bella complice. Si concedono una vacanza dopo il furto di tre preziosi diamanti, un colpo che permette loro di vivere di rendita per il resto della vita. Ma il detective che da tempo cerca di prenderli non si vuole arrendere.