Stasera in tv 20 agosto, in seconda serata su La7 Pitt e Gosling ne "La grande scommessa"

Su La7 un film che racconta minuziosamente la storia della grande crisi del mercato immobiliare del 2008 negli Stati Uniti. Andrà in onda dalle 22,15, in seconda serata, con un cast davvero d'eccezione. Tra i protagonisti ci sono Christian Bale, Brad Pitt e Ryan Gosling. La storia inizia con il mercato immobiliare americano che appariva più stabile e florido che mai. Chiunque chiedesse un mutuo, preferibilmente a tasso variabile, era quasi certo di ottenerlo. Per questo, quando Michael Burry si presentò in diverse banche per scommettere sostanzialmente contro l'andamento del mercato, nessuno gli negò la possibilità di farlo, e anzi gli risero alle spalle. Michael Burry, però, aveva visto quello che il mondo non vedeva ancora: una pericolosa e crescente instabilità del sistema, peggiorata dalla vendita smodata di pacchetti azionari pressoché nulli, etichettati in maniera fraudolenta. Il film racconta la scoperta più o meno contemporanea da parte di alcuni uomini della gigantesca "bolla" cresciuta in seno al mercato immobiliare e destinata a scoppiare un paio d'anni dopo con effetti disastrosi.