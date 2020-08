Giallo di Caronia stasera in tv a In Onda. Tra gli ospiti l'avvocato del papà di Gioele

20 agosto 2020 a

Si annuncia di fuoco la puntata de In Onda, in programma stasera in tv, 20 agosto, su La7 a partire dalle ore 20.30. Nella trasmissione di approfondimento presentata da Luca Telese e David Parenzo, infatti, sarà ospite Lucia Azzolina, ministra dell'istruzione, da giorni al centro delle polemiche per la ripresa delle scuole.

Oltre ad Azzolina è annunciata la presenza dello psichiatra Paolo Crepet, della criminologa Flaminia Bolzan e di Piero Venuti, legale di Daniele Mondello, papa del piccolo Gioele e marito di Viviana Parisi, ritrovati senza vita. Il giallo di Caronia, infatti, come nelle ultime sere, sarà uno degli argomenti della trasmissione, ovviamente insieme al Coronavirus.