Stasera in tv 20 agosto, su Italia1 tre episodi della serie "Chicago Med"

Torna l'appuntamento giovedì 20 agosto su Italia 1 in prima serata con la serie tv americana Chicago Med. A partire dalle 21,30 infatti andranno in onda tre episodi della quarta stagione. Il primo si intitola "La parte migliore di me"; qui Sharon inizia subito a scontrarsi con il nuovo direttore dell’ospedale quando il dottor Rhodes richiederà la costruzione di una sala operatoria nel pronto soccorso. Ava Bekker cerca in ogni modo di impedire a Connor di lasciare per sempre il Chicago Med. Ethan riceve notizie scioccanti su sua sorella. Nel secondo episodio, dal titolo "Situazioni complicate", Chris Davis porta il figlio Ben in crisi respiratoria e con una grave insufficienza renale al Med. Il bambino ha subito bisogno di un rene, e suo padre è un donatore compatibile, ma poco dopo si scopre che Chris ha “rapito suo figlio”. Il dottor Halstead intanto è alle prese con i preparativi per il matrimonio, mentre Sharon continua a scontrarsi con il nuovo direttore. Infine la puntata "Spalle al muro", in cui Natalie segue una paziente che ha bisogno di un trapianto di cellule staminali, ma l’unico donatore compatibile e’ suo fratello Manny, immigrato senza documenti. Il dottor Choi invece si occuperà di una pazienta con una forte personalità, che però sta mentendo sulla sua vera identità.