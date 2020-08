Stasera in tv 20 agosto, su Cielo il film horror Alligator X. La trama

20 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv 20 agosto sulle frequenze di Cielo a partire dalle ore 21.20 è in programma il film Alligator X. Si tratta di una pellicola di genere horror, realizzata nel 2011 negli Stati Uniti per la regia di Amir Valinia. Del cast fanno parte Mark Sheppard, Elena Lyons, Paul Wall, Lochlyn Munro. La trama. E' la storia di una ragazza che torna in Louisiana per andare alla ricerca del padre che è improvvisamente scomparso. Si ritrova nelle paludi dove è costretta ad affrontare una terribile creatura. Una lotta drammatica che finisce con il mettere a rischio la vita stessa della ragazza.