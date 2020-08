Stasera in tv 20 agosto, su Iris in seconda serata il film Ballistic con Antonio Banderas. La trama

20 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv 20 agosto, in seconda serata su Iris è in programma il film Ballistic a partire dalla mezzanotte. Si tratta di una pellicona d'azione, realizzata nel 2002 tra Stati Uniti e Germania. La regia è di Wych Kaosayananda e del cast fanno parte Antonio Banderas, Lucy Liu e Talisa Soto. La trama. Viene inventato un piccolo congegno biomeccanico che causa la morte per infarto a comando. Si scatena la guerra tra gli agenti segreti di opposte fazioni. Una vera e propria battaglia per cercare di avere il controllo su quella che può diventare una vera e propria arma letale.