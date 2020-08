Stasera in tv 20 agosto su Iris il film Seven Swords. La trama

20 agosto 2020 a

Stasera in tv 20 agosto su Iris a partire dalle ore 21.15 è in programma il film Seven Swords. Si tratta di una pellicola drammatica di azione, realizzata nel 2005 per la regia di Tsui Hark. Del cast tra gli altri fanno parte Donnie Yen, Sun Honglei, Charlie Yeung, Michael F. Wong, Liu Chia-Liang, Leon Lai. La trama. Siamo nella Cina del 1600 e le arti marziali vengono dichiarate illegali dal principe Dokado. Per far rispettare la legge viene incaricato il malvagio Fire-Wind, ma ovviamente sono in tanti coloro che non rispettano i divieti e vogliono ugualmente continuare a praticare le arti marziali.