Stasera in tv 20 agosto, su Canale5 torna lo show comico di Zelig con Bisio e Incontrada

Altro appuntamento con le repliche di Zelig su Canale5. In prima serata di giovedì 20 agosto, dalle 21,20, andrà in onda lo storico show comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Si tratta di una edizione da record quella trasmessa in replica da Canale5, molto amata dal pubblico. Tantissimi i comici passati su quel palco: in questa puntata ci saranno Luciana Littizzetto, Fichi d’India, Lella Costa, Enrico Bertolino e le coppie di comici come Ficarra e Picone, Ale e Franz, i Pari e Dispari. Senza dimenticare il successo di Anna Maria Barbera nei panni di Sconsolata e Flavio Oreglio con le sue “poesie catartiche”.