Stasera in tv 20 agosto, su Rai 5 in seconda serata documentario sui Pink Floyd

20 agosto 2020 a

a

a

E' dedicato a uno dei gruppi più importanti della storia mondiale della musica il documentario in programma stasera in tv, 20 agosto, in seconda serata su Rai 5, a partire dalle ore 23.20. Loro sono i Pink Floyd e non hanno certo bisogno di presentazioni. Il film Pink Floyd: Reflections and Echoes (parte 1) racconta la loro storia che viene narrata dal deejay Tommy Vance e dall'attore Graham McTavish. Fondamentali i contributi dei quattro membri storici della band, il primissimo repertorio con Syd Barrett, collaboratori e musicisti. Nella prima parte, le origini della band sino alla pubblicazione di Meddle nel 1971.