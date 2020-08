Stasera in tv 20 agosto, su Rai5 lo spettacolo del Rigoletto al festival di Bregenz

20 agosto 2020 a

L'opera teatrale ancora in prima serata su Rai5. Dalle 21,15 infatti andrà in onda il Rigoletto, stavolta nell’allestimento presentato al Festival di Bregenz, in Austria. In prima assoluta tv si vedrà appunto l’opera di Giuseppe Verdi, in uno spettacolo datato 2019. La produzione, firmata da Philipp Stölz riserva veramente delle sorprese agli spettatori. Innovativo, sopra le righe: una operazione d’allestimento all’avanguardia. Wiener Symphoniker e il maestro Enrique Mazzola daranno musica all’opera realizzata sulle acque del lago di Costanza. La musica, l’opera, la scenografia monumentale, l’innovazione tecnologica e la location fanno il resto, nel rendere questo appuntamento e questa realizzazione veramente unici. Sul palco Stephen Costello, Vladimir Stoyanov, Melissa Petit, Miklos Sebestyen e Katrin Wundsam. Il Rigoletto è un’opera in tre atti di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave.