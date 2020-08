Stasera in tv 20 agosto, su Rai 4 in seconda serata il film Open Water 3 - Cage Dive. La trama

20 agosto 2020 a

Stasera in tv 20 agosto, in seconda serata, a partire dalle ore 23.25, è in programma su Rai 4 il film dal titolo Open Water 3 - Cage Dive. Si tratta di un thriller horror del 2017, realizzato tra gli Stati Uniti e l'Australia con la regia di Gerald Rascionato. Del cast fanno parte Joel Hogan, Josh Potthoff, Megan Peta Hill, Pete Valley. La trama. Una barca al largo della costa australiana viene rovesciata da un'onda anomala. Nelle acque infestate dagli squali finiscono tutti coloro che sono a bordo. Tra i dispersi anche tre ragazzi della California. La scoperta di una telecamera incastrata sotto l'acqua consente di ricostruire quanto realmente accaduto.