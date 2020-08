Stasera in tv 20 agosto, su Rai4 la serie dell'Est Europa "Il principio del piacere"

20 agosto 2020 a

a

a

Ultimi episodi della stagione su Rai4 per "Il principio del piacere", serie tv dell'Est Europa ambientata in Repubblica Ceca, Polonia e Ucraina. In prima serata alle 21,20 di giovedì 20 agosto andranno in onda appunto il nono e il decimo appuntamento. Nel nono gli investigatori trovano il corpo di Beata Wieczorek, l’amante scomparsa di Witold Bronisz. Intanto Lídá Beyerova, dopo esser stata liberata, testimonia che Gianni e i suoi influenti amici gestivano un esclusivo club maschile internazionale. Il capitano Serhiy Franko visita di nuovo suo padre mentre cerca una soluzione al mistero degli omicidi di giovani donne. Nell'ultima puntata di stagione, Witold Bronisz si decide a testimoniare. Intanto sotto l’influenza di una conversazione con suo padre, Serhiy parte per la Germania alla ricerca di tracce del passato. Anche Maria e Viktor arrivano e iniziano a indagare. Nella foto di anni fa, Maria vede un volto familiare. Due ore dunque con il fiato sospeso.